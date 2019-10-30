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30.10.2019 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тверской области без света остались 33 тысячи человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: "Россети Центр" Фото: "Россети Центр"
Фото: "Россети Центр"

Тверскую область, пережившую мощнейший ураган в ночь на 28 октября, накрыл новый атмосферный фронт в виде мокрого снега и шквалистого ветра.

По информации Минэнерго РФ, 30 октября из-за сильного ветра и снега с дождем в регионе происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения остались около 33 тысяч человек.

Фото: iStock
В Сибири из-за урагана начались отключения электроэнергии

"Россети" сообщают, что накануне работы по восстановлению энергоснабжения после урагана 28 октября уже завершались. Были запущены основные линии электропередачи и питающие центры мощностью 110 кВ в Селижаровском и Осташковском районах, подключена важная линия Пищалкино - Бежецк, восстановлены стратегически значимые направления Весьегонского, Лесного, Фирововского и Бологовского районов.

От очередного удара стихии, обрушившейся на область 30 октября, особенно серьезно пострадали Осташковский, Лесной, Фировский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Бологовский, Спировский, Удомельский, Рамешковский и Лихославльский районы. Как говорят специалисты, ситуация осложнилась переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода.

- Все социально-значимые объекты запитаны, в том числе от резервных источников электроснабжения, - сообщают "Россети Центр". - Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты Тверской области, попавшие в зону отключения, в ближайшие сутки. Многие потребители будут получать электроэнергию по резервных схемам электроснабжения.

По данным Минэнерго, к аварийно-восстановительным работам в Тверской области привлечена 281 бригада в составе 1173 человек и 341 единица техники.

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