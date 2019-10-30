Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"

Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А - впервые запустила баллистическую ракету морского базирования "Булава". Запуск провели из-под воды в акватории Белого моря по полигону кура в Камчатском крае в рамках плановых испытаний.

"Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время", - приводит РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Субмарина "Князь Владимир" построена по проекту "Борей-А". Она принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для Военно-морского флота нашей страны.

"Булава" - российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30. Создана для вооружения атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А.

Кстати

В составе ВМФ России находятся три атомных подлодки "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая -"Князь Владимир" сейчас проходит ходовые испытания. До 2024 года ведомство получит десять субмарин проектов "Борей-А" и "Ясень-М".