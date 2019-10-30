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30.10.2019,  
10:01
Текст:  Юлия Гарднер

РЛС "Подсолнух" развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", способные обнаруживать надводные и воздушные цели, теперь защищают не только российский Каспий, но и Дальний Восток с Балтикой.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Об этом РИА Новости рассказал Кирилл Макаров, гендиректор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи", где разработали эти станции.

Характеристики радиолокационных станций засекречены. Известно лишь, что "Подсолнух" создан для освещения обстановки в воздухе и над водой, чтобы обеспечить безопасность прибрежного государства. РЛС "видит" на расстоянии до 200 миль, а информация сразу поступает на командные пункты береговой системы наблюдения и нацсил береговой обороны.

Ранее сообщалось, что станции поставили на вооружение Каспийской флотилии.

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