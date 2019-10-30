Трутнев предложил не продавать билеты по "плоскому" тарифу вахтовикам

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Магадане выступил против предоставления билетов на Дальний Восток по "плоскому" тарифу вахтовикам. По его мнению, льготы должны предоставляться прежде всего для жителей округа, чтобы сохранить отток местного населения.

- Я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи, - приводит РИА Новости слова Трутнева.

Плоские тарифы есть у авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Купить их может любой человек. Сейчас такие рейсы действуют на рейсах из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Калининграда, Симферополя в Москву и обратно.