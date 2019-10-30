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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Трутнев предложил не продавать билеты по "плоскому" тарифу вахтовикам

Текст: Юлия Гарднер

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Магадане выступил против предоставления билетов на Дальний Восток по "плоскому" тарифу вахтовикам. По его мнению, льготы должны предоставляться прежде всего для жителей округа, чтобы сохранить отток местного населения.

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов с Дальнего Востока

- Я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи, - приводит РИА Новости слова Трутнева.

Плоские тарифы есть у авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Купить их может любой человек. Сейчас такие рейсы действуют на рейсах из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Калининграда, Симферополя в Москву и обратно.

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