Во Владивостоке впервые прошел фестиваль идей и технологий

В кампусе Дальневосточного федерального университета завершился фестиваль идей и технологий Rukami. На нескольких десятках всевозможных площадок можно было попробовать себя в роли творца и изобретателя: сделать своими руками глиняную чашку или попробовать создать мультфильм или собственный VR-лабиринт.

- Техническое творчество должно быть не только технологичным, интересным с инженерной точки зрения, но и симпатичным - приятным визуально. Мы хотели, чтобы гости вдохновились фестивалем и попробовали изобрести что-то самостоятельно, - пояснила руководитель проекта Наталья Смелкова.

Традиционные ремесла были представлены столярными мастер-классами и глиняной мастерской. А можно было попробовать научиться искусству оригами и бумагопластике. Желающие могли создать из пенопласта мини-копию SUP-борда или сделать собственную вышивку по ткани.

Изобретатели объясняли посетителям принципы своей работы, показывали некоторые результаты: "реактивное крыло", способное поднимать пилота на расстояние восьми километров; протезы, которые в будущем будут помогать людям с ограниченнными возможностями двигаться с помощью силы мысли; SUP-борды, созданные из прочного и легкого материала, которые нельзя повредить о каменистое морское дно и многое другое.

Юные гости фестиваля делали из лего своих первых роботов, изучали работу 3D-ручки, проектировали простейшие модели самолетов. Особый интерес у посетителей вызвал сканер, который создавал трехмерную копию лица и затем печатал ее на 3D-принтере.

На отдельной площадке среди учащихся школ и младших курсов вузов прошли соревнования по сбору машин Голдберга. Это был очный этап Всероссийских соревнований. Задачей участников было за 20 часов (10 - в первый день и 10 - во второй) из одинакового набора инструментов в одинаковых деревянных кубах создать разные механизмы (chain reaction machine), представляющие собой сложную последовательность действий, работающих по "принципу домино". Победила команда "Девачки", получив именные приглашения на ближайшую проектную школу "Практики будущего".

- Фестиваль впервые прошел в Приморье и на Дальнем Востоке и стал завершающим среди фестивалей, прошедших в этом году в 11 городах России. Одна из его задач - развить в крае кружковое движение Национальной технологической инициативы. Мы надеемся, что проект поможет родителям найти кружки для своих детей, а школьникам понять, какой вид изобретательства им интересен, - пояснила представитель проекта во Владивостоке Мария Прус.

Справка "РГ"

Rukami - некоммерческий проект, инициированный Российской венчурной компанией и реализуемый Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Он утвержден в 2018 году Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения НТИ. Ключевое событие проекта - Международный̆ фестиваль Rukami. В этом году он собрал 20 тысяч технологических энтузиастов из России и зарубежных стран, объединив лучшие практики и форматы. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".