Вольный принос ждут серьезные изменения

Механизм "вольного приноса" могут распространить не только на индивидуальных предпринимателей, но и на всех граждан. Такое предложение прозвучало от золотодобывающих компаний на совещании по вопросу повышения эффективности механизмов недропользования на Дальнем Востоке. Еще одно предложение - определять предоставляемые участки не по государственному балансу, а по территориальному признаку.

"Была заявлена инициатива по предоставлению участка для добычи золота по аналогии с выделением "дальневосточного гектара" с условием, что такой участок, если на нем не будет найдено драгметаллов, можно будет поменять, предварительно доказав, что не нарушено законодательство, соблюдены экологические требования, а сам участок находится в хорошем состоянии", - считает зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, Магаданская область неоднократно обращалась с предложениями разрешить "вольный принос" золота. На пятом Восточном экономическом форуме Президент Владимир Путин поручил Правительству проработать этот вопрос.

"В рамках законопроекта "о вольном приносе" хотелось бы решить ряд задач: дать дополнительную работу людям на малых месторождениях, работа на которых нерентабельна для крупных компаний. Ликвидировать или значительно сократить незаконную добычу золота. Если получится, несколько поднять объем добычи золота в стране", - отметил Юрий Трутнев.

По его словам, законопроект должен регламентировать работу частных старателей. "Нужно определить территории для добычи золота, уточнить процедуру пользования недрами, установить методы осуществления добычи, разработать прозрачный и понятный механизм скупки драгметалла. Также нужно повысить ответственность за незаконную добычу золота", - считает вице-премьер.

Как уточнил губернатор Магаданской области Сергей Носов, из-за многолетней разработки месторождений в Магаданской области количество золотосодержащих россыпей, имеющих серьезные запасы металла, сократилось в несколько раз. Однако практика показывает, что в пределах таких участков остаются незначительные площади, содержащие россыпное золото, которое не учтено государственным балансом полезных ископаемых или с запасами до первых килограммов. Именно такие участки недр, не представляющие интереса для промышленной отработки, могут быть предоставлены для добычи россыпного золота индивидуальным предпринимателям в условиях упрощенного порядка доступа.

Минвостокразвития и Минфину поручено проработать варианты налогообложения для будущих частных золотодобытчиков. "Наверное, налогообложение человека, который работает на истощённых месторождениях или на маленьких участках, не может быть таким же, как у больших компаний, которые работают промышленным методом. В противном случае человек ничего не заработает, и мы не сможем составить конкуренцию существующей нелегальной добыче золота. Но нельзя допустить, чтобы этими льготами воспользовались золотодобывающие компании, иначе возникнут выпадающие доходы бюджета", - заметил вице-премьер.

"Законопроект был разработан еще в 2015 году, в настоящее время он находится на стадии согласования и, по нашему мнению, требует серьёзной доработки. Тем более, что мы сегодня получили поручение президента РФ и готовы активно включиться в работу с тем, чтобы завершить то, что было начато", - уточнил губернатор Сергей Носов.

Магаданская область входит в десятку крупнейших регионов страны по потенциальным ресурсам минерального сырья, обладает значительной долей запаса как россыпного, так и рудного золота. Всего по области за 7 месяцев 2019 года золотодобывающими организациями плановое задание по добыче золота выполнено на 55,7%. Добыто 23791 кг золота, что на 4886 кг или на 25,8% выше уровня аналогичного периода 2018 года.