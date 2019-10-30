Пилота из Петербурга наказали за полет над Саяно-Шушенской ГЭС

Жителя Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности за полет на вертолете над плотиной Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел 13 июля этого года.

- Петербуржец, выполняя в частных целях полет на вертолете Robinson R-44 по территории Хакасии, отклонился от маршрута, согласованного с органами аэронавигации, и пролетел над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, - рассказали в ведомстве.

Своим поступком пилот нарушил требования федеральных правил использования воздушного пространства РФ, а также приказа министерства транспорта России "Об установлении запретных зон", в соответствии с которыми полеты над гидроэлектростанцией запрещены.

Региональное управление Ространснадзора привлекло мужчину к ответственности по ч.1 ст. 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и оштрафовало на две тысячи рублей.