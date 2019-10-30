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30.10.2019 14:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске создали мобильную радиостанцию для Арктики

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Евгения Лаптева/ www.omgtu.ru Фото: Евгения Лаптева/ www.omgtu.ru
Фото: Евгения Лаптева/ www.omgtu.ru

Ученые Омского государственного технического университета разработали мобильную радиосвязь для работы в условиях Крайнего Севера. Испытания показали, что она может распространяться на сотни километров.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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Мобильная радиостанция "Ноэма-СВ" мощностью 100 Вт работает в средневолновом диапазоне. Устройство состоит из антенны, приемопередатчика с тангентой (кнопкой переключения). Его могут использовать для переговоров геологи, жители отдаленных поселков, путешественники и исследователи. До сих пор это было большой проблемой.

- Крайний Север имеет сложные геомагнитные условия, где традиционные виды связи либо совсем не работают, либо работают нестабильно. Например, связь УКВ ограничена расстоянием в 30-40 километров, КВ-связь работает с перебоями из-за геомагнитных бурь. Спутниковая связь слишком дорогая. Поэтому возникла необходимость в мобильной радиостанции с диапазоном действия 200-300 километров. И мы ее создали, - сообщил сотрудник научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ Алексей Ляшук.

Благодаря простой и прочной конструкции, влагозащите антенну радиостанции можно устанавливать как на крыше зданий, так и на автомобиле. Ноу-хау уже заинтересовались в МЧС, сообщает пресс-служба ОмГТУ.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Арктика: битва за ресурсы
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