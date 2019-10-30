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30.10.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье школы получили просроченную почти на год рыбу

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В школы Курского района Ставрополья завезли мороженое филе минтая с истекшим сроком годности. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР, это удалось обнаружить с помощью федеральной государственной информационной системы "Меркурий".

Фото: Александр Талипов
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Поставкой продукции занимался местный индивидуальный предприниматель, а ветеринарный врач из Курского района выписал на нее сопроводительные документы.

"Оказалось, предприниматель получил рыбу от другого ИП со сроком годности, вышедшим уже в начале декабря 2018 года. Также установлено, что в электронной ветеринарной документации отсутствует информация о проведении лабораторных исследований и подтверждения качества и безопасности продуктов", - говорится в информации, опубликованной на сайте управления Россельхознадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что никто из детей не отравился, а продукцию из школ изъяли. Против двух индивидуальных предпринимателей заведены дела по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов"). Проверка ведется также в отношении ветеринарного врача, который оформил сопроводительные документы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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