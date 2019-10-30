В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных фильмов "Мир знаний"

1 ноября в Санкт-Петербурге стартует очередной Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний", уже четырнадцатый по счету. Продлится он до 5 ноября.

Основная тема на повестке нынешнего фестиваля - искусственный интеллект. Зачем он нужен, что с ним делать, куда его девать и развивать. Помимо фильмов предусмотрены различные образовательные мероприятия, включая лекции и презентации разработок в области виртуальной реальности, викторину, выставку и разное другое.

Откроет "Мир знаний - 2019" документальная лента датского режиссера Йеппе Рёнде "Почти человек" (Almost Human). Рассказчиком там выступает не кто-нибудь, а сам Стивен Фрай. В ленте десять специалистов в различных областях и один робот переосмысляют наши отношения с технологиями.

Конкурсная программа насчитывает 17 работ. Среди них - путешествие на МКС с французским астронавтом, книжкой "Маленький принц" и саксофоном в картине "16 рассветов" (16 levers de soleil), например. А также правда о роботах-убийцах в одноименном фильме (The Truth About Killer Robots) от российского режиссера Максима Поздоровкина и канала HBO.

Еще есть документалка про мужика, который зачем-то задался целью научить машину побеждать человека в играх. В частности - в старинной и, как считается, наиболее сложной из существующих игре го. Называется AlphaGo. Ну и так далее: киборги, роботы-гуманоиды, перспектива конца света и всякое такое.

В качестве главной площадки "Мира знаний" определен старейший кинотеатр Санкт-Петербурга - киноцентр "Родина". Все подробности по мероприятиям и их расписанию - на сайте фестиваля.