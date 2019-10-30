Жительница Архангельской области кинула в пристава кошку и молоток

Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти. А подозревается в данном правонарушении 60-летняя жительница Онежского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале октября нынешнего года судебный пристав пришел в частный дом в деревне Анциферовский Бор к неплательщице. Попросил показать паспорт.

Пенсионерка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказала недовольство по поводу визита пристава. Сначала она бросила на него кошку, а потом запустила молотком. Из-за удара пристав испытал физическую боль и получил ссадину.

Жительница деревни признала свою вину и раскаялась. Она объяснила свои действия тем, что была пьяна.