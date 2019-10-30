Facebook верифицировал страницу главы Республики Крым

Социальная сеть Facebook пометила страницу главы Республики Крым Сергея Аксенова синей галочкой, что означает ее верификацию и признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова.

Сама процедура верификации означает, что администрация социальной сети проверила подлинность аккаунта и признала его текущий правовой статус. А в разделе аккаунта Аксенова "Информация" его статус обозначен как "официальная страница Главы Республики Крым".

Согласно рейтингу "Медиалогии", ежемесячно изучающей цитируемость губернаторов-блогеров, Сергей Аксенов в сентябре занимает пятое место среди глав регионов РФ, уступая лишь мэру Москвы Сергея Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Из этой "пятерки" Facebook верифицировал лишь аккаунт Андрея Воробьева, что подтверждает сложность этой процедуры. По информации справочного центра Facebook, для подтверждения принадлежности страницы конкретному лицу нужна копия удостоверения личности с фото государственного образца. Выходит, администраторы Facebook проверили российские документы Аксенова и признали их действительными.

Стоит отметить, что на Украине, которая до сих пор не признает российскую принадлежность Крыма, Сергея Аксенова еще весной 2014 года обвинили в совершении уголовного преступления - "действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". И объявили в розыск, как "лица, скрывающегося от органов досудебного расследования". При этом большинство украинских СМИ, рассказывая о событиях на полуострове, до сих пор употребляют словосочетание "так называемый глава Крыма". И вот теперь основанная в США соцсеть косвенно заявляет о несогласии с этой украинской позицией и косвенно признает российский статус Крыма и легитимность высшего лица исполнительной власти региона.

И это при том, что в 2014 году Facebook временно блокировал страницу Аксенова за "призывы к сепаратизму на Украине в соцсети". А в 2016-м Facebook ввел санкции в отношении всех крымчан - лишил их возможности воспользоваться платными услугами социальной сети.