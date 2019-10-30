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30.10.2019 08:33
Проект: В регионах

ГАЗЭКС стал лучшим налогоплательщиком Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил генеральному директору Группы компаний "ГАЗЭКС" Валерию Боровикову почетный диплом победителя регионального конкурса "Лучший налогоплательщик года".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Церемония награждения предприятий - лучших налогоплательщиков Свердловской области состоялась 29 октября 2019 года на первом осеннем заседании Законодательного Собрания, где губернатор обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики региона на следующие три года.

Диплом победителя вручен АО "ГАЗЭКС" "за достижение высоких производственных показателей, большой вклад в укрепление благосостояния Свердловской области и победу в ежегодном областном конкурсе "Лучший налогоплательщик года" по итогам 2018 года".

В 2018 году основные предприятия Группы компаний "ГАЗЭКС" - АО "ГАЗЭКС" и АО "Екатеринбурггаз" - перечислили в бюджеты всех уровней 1 миллиард 324 миллиона рублей налоговых платежей.

Как отметил губернатор в своем бюджетном послании, в ближайшие три года в регионе будет идти широкое инфраструктурное развитие, включая газификацию территорий и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году на развитие газификации Свердловской области из бюджетных и внебюджетных источников выделено свыше 1 миллиарда рублей, из них свыше полумиллиарда - это инвестиции АО "ГАЗЭКС" и АО "Екатеринбурггаз" в проектирование, строительство новых газораспределительных сетей и модернизацию действующих газовых хозяйств.

Валерий Боровиков выразил признательность всему коллективу предприятий Группы компаний "ГАЗЭКС" за добросовестность при выполнении служебных задач, социальную ответственность и преданность профессии. "Это общая награда для каждого из нас. Наша главная задача - обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение жителей городов и сел Среднего Урала в зоне нашей ответственности, а это около 900 000 потребителей природного газа среди населения и 2 350 предприятий. Мы сделаем все от нас зависящее для повышения качества жизни людей, обеспечения безопасности и комфорта в наших домах, стабильной работы производств в регионе".

Справка

Группа компаний "ГАЗЭКС" ведет деятельность на территории Свердловской области и занимает второе место по объему транспортировки природного газа в Российской Федерации - более 12 млрд. кубометров в год. Численность сотрудников - около 5 000 человек. В ГК "ГАЗЭКС" входят АО "ГАЗЭКС", АО "Екатеринбурггаз", АО "Газмонтаж", АО "СГ-Инвест", АО "Уральские газовые сети", АО "Первоуральскгаз". Предприятия Группы осуществляют поставку и реализацию природного и сжиженного газа промышленным предприятиям и населению, строительство и эксплуатацию газопроводов, продажу и техническое обслуживание газового оборудования.

Пресс-релиз предоставлен Группой компаний "ГАЗЭКС"

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