СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме

Центральным аппаратом СК РФ завершено расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников одного из детдомов в Челябинской области, о которых стало известно после передачи детей в приемные семьи. Речь идет о девяти пострадавших, сообщили в среду в ледственном ведомстве.

- По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый, используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома в Челябинской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девяти детей, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Следствием проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить преступника.

Как уже сообщала "РГ", обвиняемым является предприниматель, которого сами дети называли "дядя Сережа". Он посещал детдом на основании разрешения, полученного в управлении соцзащиты Центрального района Челябинска без проведения необходимых психологических консультаций и выяснения реальных мотивов. Достаточным, по мнению чиновников оказалось заявленное предпринимателем желание усыновить кого-нибудь из детей-сирот.

Кроме того, проверкой Генпрокуратуры РФ были выявлены грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий пребывания в сиротском учреждении: отсутствие надлежащего режима посещений и повреждения ограждения периметра способствовали бесконтрольному проникновению посторонних, пребыванию детей за пределами интерната и тем самым совершению в отношении них преступных действий.

СК квалифицировал действия сотрудников соцзащиты по статье о халатности, а обвиняемого - о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ).

Уголовное дело "дяди Сережи" направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если его вина будет доказана, предпринимателю грозит от двенадцати до двадцати лет тюремного заключения.