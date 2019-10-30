Уральские кинематографисты разоблачили Илона Маска

Документальный фильм "Профессии будущего" показали в рамках VI национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге.

Фильм снят на Свердловской киностудии. Его персонажи - молодые, если не сказать юные ученые из разных городов России: самому старшему - 24 года, остальным - по 17-18. Сферы их интересов не каждому взрослому по зубам: космофизика, нанотехнологии, нейросети, квантовые явления.

При этом на вопрос, кто является героем нашего времени, каждый второй называет имя американского миллиардера Илона Маска. Кто-то еще только собирается учиться в США, потому что "в России таких факультетов не знает", а кто-то поучился и вернулся домой, потому что "здесь больше перспектив быть не просто исполнителем".

По мнению предпринимателя и члена экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи РФ Натальи Касперской, проблема "утечки мозгов" в России возникла потому, что наша страна 20 лет системно не занималась своим пиаром, в отличие от США. Переманивание светлых студенческих и школьных голов неправильно не только с точки зрения утери кадров, но и с точки зрения безопасности государства.

- Маск - хороший пиарщик, он хорошо умеет говорить, но не является инноватором. Он не разработчик в "Тесле", а просто купил компанию и делает шумные заявления. При этом у "Теслы" многомиллиардные убытки, они так и не запустили конвейерное производство, машины собирают вручную. Ребята верят, потому что нет критериев отбора: как понять, реальны его слова или нет? - говорит Касперская. - Им про риски ничего не рассказывают, только красивые фасады показывают.

По словам директора Свердловской киностудии Михаила Чурбанова, фильм не просто документальный, он мотивационный, и будет полезен не только подросткам, но и родителям, бабушкам, дедушкам.

Сначала его покажут в школах, потом на ТВ. В свободном доступе в интернете картина появится не раньше, чем через год. Авторы обещают проследить судьбы героев во времени и снять "Профессии будущего-2".