В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девушек

В Красноуфимске, на западе Свердловской области, грузовой поезд сбил двух школьниц, которые переходили пути в неположенном месте.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы накануне в половине шестого вечера. Одна девушка от полученных травм скончалась на месте, вторую увезли в больницу, но спасти не смогли.

Как сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на главу Красноуфимского городского округа Вадима Артемьевских, попавшие под поезд девочки учились в седьмом и девятом классах.

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