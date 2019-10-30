Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор

Английская актриса Рэйчел Вайс ("Лобстер", "Фонтан", серия "Мумия") сыграет Элизабет Тейлор в ее новом биографическом фильме, на этот раз имеющем некоторый специфический крен.

Как передает THR, проект называется "Особые отношения" (A Special Relationship) и будет сосредоточен не на карьере Тейлор и сопровождавших ее жизнь "гламуре и скандалах", а на ее борьбе со СПИДом и вкладе, который она туда внесла.

Постановщиками выступит кинодуэт Bert & Bertie ("Нулевой отряд"), сценарий напишет Саймон Бофоя ("Миллионер из трущоб"), и в его основу лягут воспоминания близких актрисы.

Издание напомнило, что в начале восьмидесятых Тейлор наняла личным помощником открытого гея Роджера Уолла, в юности настрадавшегося "в нищете на гомофобном юге Америки". С которым вскоре стала очень близка. И эта дружба изменила жизнь обоих.

А поскольку правительство США в те годы старательно закрывало глаза на разрастающуюся эпидемию ВИЧ, Тейлор, рискуя репутацией, выступила на нее фронтом - дабы привлечь наконец-то внимание общественности к проблеме. В том числе - взывая к Рональду Рейгану.

По срокам данных еще нет.