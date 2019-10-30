Новости

Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Видео: Максим Фадеев уволил всех своих артистов 15:07
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете 15:02
Режиссер "Игры престолов" поставит сериал о закате Таргариенов 13:50

Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор

Новости
    30.10.2019, 18:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Английская актриса Рэйчел Вайс ("Лобстер", "Фонтан", серия "Мумия") сыграет Элизабет Тейлор в ее новом биографическом фильме, на этот раз имеющем некоторый специфический крен.

Фото: AP Photo
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли

Как передает THR, проект называется "Особые отношения" (A Special Relationship) и будет сосредоточен не на карьере Тейлор и сопровождавших ее жизнь "гламуре и скандалах", а на ее борьбе со СПИДом и вкладе, который она туда внесла.

Постановщиками выступит кинодуэт Bert & Bertie ("Нулевой отряд"), сценарий напишет Саймон Бофоя ("Миллионер из трущоб"), и в его основу лягут воспоминания близких актрисы.

Издание напомнило, что в начале восьмидесятых Тейлор наняла личным помощником открытого гея Роджера Уолла, в юности настрадавшегося "в нищете на гомофобном юге Америки". С которым вскоре стала очень близка. И эта дружба изменила жизнь обоих.

А поскольку правительство США в те годы старательно закрывало глаза на разрастающуюся эпидемию ВИЧ, Тейлор, рискуя репутацией, выступила на нее фронтом - дабы привлечь наконец-то внимание общественности к проблеме. В том числе - взывая к Рональду Рейгану.

По срокам данных еще нет.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Михалкова ушла из "Уральских пельменей" 13:00
Канал HBO закрыл приквел "Игры престолов" 12:49
Максим Фадеев перенес сердечный приступ 29.10.2019
Видео: певица Наргиз оказалась в центре "пьяного" скандала 29.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: twitter.com/ theblcklst
Умер продюсер "Крестного отца" и "Ребенка Розмари" Роберт Эванс 29.10.2019
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 28.10.2019
Новый фильм с Джоли вторую неделю лидирует в прокате России 28.10.2019
⧣ байопик
Фото: AP Photo
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 29.10.2019
Звезда "Богемской рапсодии" может сыграть Марианну Фэйтфул 29.10.2019
Вышел русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда 22.10.2019
⧣ Рэйчел Вайс
Фото: kinopoisk.ru
Что смотреть на Фестивале британского кино в Москве 31.10.2018
Трейлер: Эмма Стоун рычит на Рэйчел Вайс в трейлере "Фаворитки" 05.09.2018
Появились кадры и постер нового фильма Йоргоса Лантимоса 24.08.2018