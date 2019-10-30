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30.10.2019,  
12:38
Текст:  Светлана Цыганкова

"Резец" для "Аллигатора": Ка-52М получит новую РЛС

Российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор" будет оснащен новой радиолокационной станцией "Резец" с активной фазированной антенной решеткой. Она поможет определять объекты на разных расстояниях.

Фото: Пресс-служба "Вертолеты России"
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Об этом сообщает N+1 со сслкой на Jane"s. Разработкой занимается петербургская компания. "Резец" уже показали на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Новый радар имеет неподвижную антенную решетку с 640 приемо-передающими модулями, которые позволяют увеличить дальность распознавания целей.

"Резец" в состоянии обнаружить железнодорожный мост в 100 километрах, военный корабль - в 150 километрах, группу танков - в 45 километрах. Он может увидеть и вертолет на расстоянии до двадцати километров. А истребитель с радиолокационным сечением три квадратных метра "Резец" заметит в 50 километрах от "Аллигатора".

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