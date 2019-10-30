Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли

Он пояснил, что корабли выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью. По его словам, корабли проходят испытания и поэтапно поступают на флот.

Также в России ведется строительство больших десантных кораблей проекта 11711, нескольких многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и их последующих модификаций, малых ракетных кораблей проекта 22800. Параллельно ведется обновление вспомогательного флота, строятся большие гидрографические суда и катера.

- Сейчас подходят к завершению испытания второго фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Судостроители "Северной верфи" готовят к спуску на воду следующий корабль "Адмирал флота Головко". На стапеле завода продолжается строительство фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Исаков". А в апреле 2019 года в присутствии Верховного Главнокомандующего и министра обороны Российской Федерации были заложены еще два новых корабля "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", несколько отличающихся от своих предшественников, - пояснил адмирал.