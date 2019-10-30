США намерены задействовать на учениях российские вертолеты Ми-24

ВВС США разместили заявку на поиск подрядчиков, готовых предоставить российские вертолеты Ми-24 для учений про противодействию воздушной поддержке. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Подрядчик должен предоставить минимум два вертолета, а также квалифицированный экипаж, специалистов по техническому обслуживанию и учебные материалы. Также ему нужно будет обеспечить все условия для того, чтобы "сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США "Дэвис-Монтен" в штате Аризона". Речь идет об обеспечении ориентации вертолетов, наземной подготовки, поддержки полетов и информационном содействии.

Ми-24 намерены использовать на учениях, которые пройдут с 18 по 20 ноября. Это уже не первый случай, когда российские вертолеты задействуют на военных учениях американцев. В мае прошлого года командование морпехов США запросило для этих же целей либо боевой вертолет Ми-24, либо транспортный вертолет Ми-17.