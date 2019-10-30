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30.10.2019,  
15:20
Текст:  Олег Корякин

Уничтожат на месте: в США назвали ахиллесову пяту НАТО в Европе

В США проанализировали очередной сценарий схватки России c НАТО и пришли к неутешительному выводу.
Фото: Сергей Степанов/РИА Новости Фото: Сергей Степанов/РИА Новости
Фото: Сергей Степанов/РИА Новости

Издание The Daily Beast назвало Сувалский коридор ахиллесовой пятой НАТО, по которой может ударить российская армия в случае войны.

Это место, где Польша и Литва имеют общую границу протяженностью около 65 километров. Примыкает к нему и Беларусь.

Фото: FILIP SINGER
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Гипотетически коридор может соединить основную территорию РФ с Калининградской областью. Собственно, этого и опасаются на Западе.

Автор ссылается на доклад 2018 года, составленный для  Центра анализа европейской политики (Вашингтон). Один из его авторов - генерал армии США в отставке Бен Ходжес, который в 2014-2017 годах командовал контингентом американских сухопутных войск в Европе. Он же провел крупные учения НАТО вдоль Сувалкского коридора.

Ходжес уверен, что коридор уязвим, поскольку резервные войска и танки альянса находятся в сотнях, а то и в тысячах километров от него.

Зато Россия сконцентрировала войска и технику всего в нескольких минутах езды от Сувалкского коридора.

Имитационная модель, разработанная калифорнийским аналитическим центром RAND, позволяет понять, каким будет дисбаланс сил в случае конфликта.

Против оперативно мобилизованных 25 батальонов (10 тысяч человек) НАТО немедленно сможет выставить лишь17 батальонов (6 800 бойцов).

Но помимо этого у России будет бронетехника, включая тяжелые танки. Все что имеется здесь под рукой у НАТО это бронетранспортеры  Stryker, относящиеся к разведывательному подразделению армии США.

Самое мощное оружие в арсенале "Страйкера" - это 30-миллиметровая пушка. В то время как российские танки имеют 125-миллиметровые орудия.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По мнению аналитиков, пехота НАТО даже не сумела бы успешно отступить. Ее уничтожили бы на месте.

А если России удастся закрыть Сувалкский коридор, он отрежет страны Литву, Латвию и Эстонию от остальных членов НАТО.

Опасаются американские эксперты и того, что здесь будут использованы и элементы гибридной войны.

В завершении статьи автор отмечает, что после многих лет анализа и моделирования конфликта Пентагон надумал установить на бронетранспортеры "Страйкер" более тяжелое вооружение, а с 2020 года начнется переброска в Европу 20 тысяч военнослужащих США.

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