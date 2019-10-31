Армию США признали неготовой к войне с Россией и КНР

Военные аналитики США ломают голову над тем, что противопоставит Пентагон армиям России и Китая в случае войны.

Издание Foreign Policy озабочено тем, что армия США не готова противостоять угрозам, исходящим от России и Китая. А именно такие задачи обозначены в Национальной военной стратегии за 2018 год.

Главные болевые точки Пентагона, конечно же, находятся далеко за пределами американских границ. Это западная часть Тихого океана (в случае с КНР) и Восточная Европа (в случае с РФ).

Автор отмечает, что обе державы создали здесь мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и прочего вооружения. В результате изменился баланс сил в указанных регионах. И если Китай и Россию не сдерживать, они могут захватить эти территории. Но лобовое столкновение здесь нежелательно, слишком велики преимущества.

В связи с этим некоторые влиятельные политики предлагают использовать стратегию горизонтальной эскалации. То есть следует отыскать какие-то особо ценные для противника места за пределами первоначальной боевой зоны и ударить по ним.

Например, напасть на китайскую базу в Джибути и или объекты в Пакистане, Камбодже и на Шри-Ланке. Или атаковать российские войска в Крыму и Сирии.

Но автор отмечает, что эта концепция имеет слабые места. Все-таки США в данном случае пытаются защитить союзников и партнеров, которые располагаются под боком у двух великих держав. И интересы Америки, учитывая отдаленную географию территорий, здесь второстепенны. Чего не скажешь о России и Китае. Так что в случае конфликта у противника будет гораздо больше решимости.

Есть еще одна более агрессивная концепция причинения издержек. Она предполагает удар по уязвимой периферии.

Например, по российскому Дальнему Востоку или по западным районам Китая. Либо можно захватить стратегические центры или важные экономические объекты.

Но это чревато катастрофическими последствиями. Россия и Китай располагают ядерным оружием, и массированный удар возмездия сведет на нет всю стратегию.

Эксперт признает, что вряд ли американская армия сможет достичь всестороннего превосходства над Китаем и Россией. Но в этом и нет необходимости.

Национальная военная стратегия гласит, что США вместе с союзниками должны создать такие силы, которые гарантированно лишат обе страны возможности захватывать соседние территории.

Пентагон и члены НАТО в самом начале конфликта должны опередить противника и занять спорные зоны. Военные учения и аналитические исследования подтверждают, что это возможно. Нужно лишь усилить армию дальними бомбардировщиками, подлодками, мобильные системы наземного базирования.

Помимо этого войска должны быть способны обнаружить и атаковать противника на море, на суше и в воздухе даже при противодействии передовых средств ПВО и систем РЭБ.

Эксперт заверяет, что Пентагон уже движется в этом направлении.