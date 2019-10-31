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Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто

Новости
    31.10.2019, 11:52
Текст:   Олег Усков

Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении актера Кевина Спейси, ранее обвиненного неназванным массажистом в сексуальных домогательствах.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: гей Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

Причем по причине трагичной - ввиду смерти истца. Об этом пишет Independent.

Как заявил газете представитель прокуратуры, "утверждение о факте сексуального насилия не может быть доказано без участия жертвы". В связи с чем дело закрывается.

Напомним: покойный подал в отношении актера иск, заявив, что "оскаровский" лауреат грязно домогался его осенью 2016-го в своем особняке в Малибу.

Ранее сообщалось, что прокуратура штата Массачусетс закрыла еще одно дело о домогательствах, выдвинутое в отношении Спейси - после того как его предполагаемая жертва отказалась от обвинений. При этом из дела таинственно исчезла единственная возможная улика.

Кроме того, в прошлом году прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать в отношении Спейси обвинения в связи с предполагаемым инцидентом 1992 года - ввиду истечения срока давности.

Комментариев юристов актера пока нет.

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