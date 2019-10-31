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31.10.2019 15:45
Рубрика: Экономика

Долговая нагрузка россиян поднялась до семилетнего максимума

Текст: Роман Маркелов
Показатель долговой нагрузки российских заемщиков к 1 октября 2019 года превысил исторический максимум, достигнув 10,6%. Это следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой на форуме "Кредитование 2020". До этого уровень долговой нагрузки граждан был максимальным в 2012 году.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

При этом в 2014 году показатель поднимался до 10,4%. "Это самый высокий (уровень совокупной долговой нагрузки, - "РГ"), но если говорить про необеспеченные кредиты, то максимально было 9,3%", - цитирует ТАСС слова Даниловой.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Каждый пятый заемщик не сможет получить кредит

Долговая нагрузка по необеспеченным кредитам также обновила максимум, поднявшись до 8,9%, это самый высокий ее уровень с начала 2015 года. По словам Даниловой, совокупная динамика долговой нагрузки поднялась в том числе и из-за увеличения платежей по ипотечным кредитам, но сейчас она стабильна. Банк России ожидает, что совокупный показатель долговой нагрузки может опуститься в четвертом квартале. Это может произойти благодаря замедлению темпов выдачи новых кредитов и снижению процентных ставок.

С 1 октября Банк России для борьбы с ростом необеспеченного кредитования ввел надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита. С этой даты банки при выдаче нового потребкредита на сумму свыше 10 тысяч рублей обязаны рассчитывать ПДН заемщика, то есть отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем это соотношение будет выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска новый кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка.

По оценке вице-президента - старшего кредитного эксперта рейтингового агентства Moody's Ольги Ульяновой, благодаря этим мерам рост потребкредитования может замедлиться примерно до 20 процентов по итогам 2019 года и до 15 процентов в 2020 году.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
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