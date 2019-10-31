Фото: гей Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

47-летний пуэрториканский артист, известный как Рики Мартин, стал отцом в четвертый раз. Что подтверждает фото, размещенное в соцсетях. На котором Рики, очень недурно зарекомендовавший себя во втором сезоне "Американской истории преступлений", позирует со своим "мужем" и младенцем.

Сообщается, что у Рики и его "партнера" Джвана Йосефа родился сын. Мальчика назвали Ренн Мартин-Йосеф. И опубликованный снимок - первый, на котором пара и их новое чадо запечатлены все вместе.

Напомним: у союза Рики и Джвана уже есть одиннадцатилетние двойняшки Валентино и Маттео и дочь Люси, которая родилась в 2018-м. Всех детей Рики выносила суррогатная мать.

Энрике Мартин Моралес родился в 1971 году в городе Сан-Хуан. Музыкальную картеру начал в группе Menudo. C девяностых работает сольно, выпустив тринадцать альбомов.

На экранах начал появляться в середине восьмидесятых - "Лодка любви", "Главный госпиталь", "Хор", "Ты - моя жизнь". Работал на Бродвее - Мариус в "Отверженных" и Че в "Эвите".