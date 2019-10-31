Французских рестораторов не будут штрафовать за обед в своем заведении

Во Франции управляющие ресторанов могут отныне вздохнуть спокойно, пишет газета Le Figaro. Власти решили встать на сторону предпринимателей после того, как двоих владельцев ресторанов оштрафовали на 13 и 14 тысяч евро за то, что они перекусывали в собственных заведениях.

К шеф-повару Арно Блокелю, владельцу двух ресторанов во французской Гваделупе, пришли с проверкой из Союза по взысканию взносов на социальное обеспечение и семейные пособия (URSSAF). Инспектор поинтересовался, где тот обычно обедает. Блокель беспечно ответил, что делает это в своем ресторане, так как проводит здесь целый день и не может отлучаться надолго. После этого "визита" предпринимателю пришел штраф на 14 тысяч евро. Как объяснили в союзе, каждый прием пищи управляющего квалифицировали как "пособие в натуральной форме", которое должно быть задекларировано и подлежит налогообложению. А так как за последние три года Блокель никаких данных об этом не предоставил, то ему полагается штраф, в котором цена каждой его трапезы приравнивалась к средней сумме чека в его заведении. В случае Блокеля - это 107 евро. И никакие объяснения шеф-повара о том, что он и его сотрудники перекусывают всегда самым дешевым и скромным из своих запасов, а лучшее оставляют для посетителей, не принимались.

Похожая история произошла с Патриком Кудером, владельцем ресторана во французской коммуне Грюиссан. Ему выписали штраф на 13 тысяч евро по той же схеме. Но после того, как обе истории дошли до кабинета Жеральда Дарманина, министра бюджета и государственных счетов Франции, тот лично попросил URSSAF отменить "меры наказания" и пообещал отправить в небытие указ от 2002 года, согласно которому на обоих управляющих и наложили столь большие штрафы.