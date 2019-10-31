Коммерческое использование 5G ускорит трансформацию экономики

В течение прошедших нескольких десятилетий мобильная связь в Китае переживала разные ступени развития. Страна пропустила развитие и внедрение 1G, следила за развитием 2G, осуществила прорыв в период 3G, достигла синхронного с миром развития в период 4G, и, наконец, стала лидировать в развитии 5G. В настоящее время Китай занимает доминирующую позицию как по числу патентов, так и по влиянию созданных стандартов. На конец минувшего года страна заняла первое место в мире по числу патентов в сфере технологий 5G.

По сравнению с 4G, 5G имеет более высокую скорость и меньшую задержку по времени. Официальное введение 5G в коммерческую эксплуатацию предоставит китайцам больше возможностей. Так, например, пользователи мобильной связи смогут скачивать фильмы высокого разрешения за считанные секунды, играть в компьютерные игры онлайн без проблем со связью, смотреть качественные 3D или AR/VR клипы.

Кроме того, с помощью поддержки технологий 5G будет успешно развиваться дистанционное образование, телемедицина и др.

Китай всегда настаивает на международном сотрудничестве в сфере 5G. В развитии и строительстве связи нового поколения в Китае принимают активное участие такие известные технологические гиганты, как Intel, Nokia, Qualcomm и др. В июне этого года в Китае был опубликован новейший Каталог промышленных отраслей, иностранные инвестиции в которые будут поощрены правительством, среди них и отрасль 5G-технологий.

Китай всегда подчеркивает готовность поделиться достижениями в области научных исследований в целях совместного создания новой конкурентоспособной среды и трансформации модели экономического развития.