Компания из Зеленограда продала Apple бренд

Российская компания ISBC, в которую входят несколько зарегистрированных в Зеленограде предприятий, продала бренд AIRTAG компании Apple. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Издание полагает, что под этим названием Apple собирается выпустить устройство для отслеживания мелких предметов, упоминание этого слова встречается в коде iOS 13.2, которая стала доступна 28 октября.

В сообщении ISBC говорится, что компания совершила сделку по передаче прав на товарный знак AIRTAG, однако нового владельца бренда не назвала. В ISBC и Apple не прокомментировали информацию о сделке.

Бренд AIRTAG зарегистрирован как в России, так и за рубежом. В базе Ведомства по патентам и товарным знакам США он относится к радиометкам RFID и содержащим их устройствам.