Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября

Саммит в "нормандском формате" 15 ноября не состоится. Эту дату в Кремле не подтвердили - она вообще пока не утверждена.

Напомним, что вчера в Венгрии Владимир Путин напомнил в который уже раз позицию Москвы насчет проведения этой встречи в верхах: нужна тщательная подготовка и последующий результат, а саммит ради саммита проводить нет смысла.

На просьбу прокомментировать написанную в ряде украинских телеграм-каналов дату (15 ноября) встречи лидеров России, Украины, ФРГ и Франции, а также двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал РИА Новости: "Это не так, даты пока нет".