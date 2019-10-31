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31.10.2019 10:21
Рубрика: Культура

Мединский не видит причин запретить фильм "Джокер" в России

Текст: Мария Воронова

Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость. И потому нет оснований не допустить картину Филлипса в российский прокат.

Фото: kinopoisk.ru
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"Мне потоком идут письма: "Почему не запретили фильм "Джокер"?" - А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то - добра", - заметил министр в интервью "Авторадио". К слову, ему картина очень не понравилась. По словам министра, другие фильмы по комиксам, которые он пытался посмотреть, не вызывали у него настолько сильных негативных эмоций. Мединский уточнил, что эта лента, если бы ее снимали в России, не получила бы поддержку министерства культуры.

Справка "РГ"

Премьерный показ картины "Джокер" прошел на Венецианском фестивале. Ленту Тодда Филлипса, ранее снявшего "Мальчишник в Вегасе", критики встретили овациями, а по итогам фестиваля она получила главный приз - Золотого льва Святого Марка. К слову, это первая лента по мотивам комиксов (DC Comics), которая удостоилась столь высокой награды. Сейчас картина - один из главных претендентов на премию "Оскар".

Фильм рассказывает историю появления одного из главных противников Бэтмена, под маской которого скрывается миллиардер Брюс Уэйн. Действие происходит в вымышленном городе Готэм.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Правительство Минкультуры
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