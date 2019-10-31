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31.10.2019 16:32
Рубрика: В мире

Новому сыну Хулио Иглесиаса предложили продать права на наследство

Текст: Юрий Когалов

Творчество Хулио Иглесиаса привлекает многих акул шоу-бизнеса, желающих заработать на славе всемирно известного испанского певца. И после того, как суд первой инстанции несколько месяцев назад признал Хавьера Санчеса Сантоса его сыном, на последнего обрушились предложения о продаже прав на наследство. Даже при том, что судебные споры еще не окончены.

Фото: REUTERS/Paul Hackett
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Сам Сантос заявляет, что его признание сыном знаменитого тенора - это вопрос справедливости, поскольку более 40 лет Хулио Иглесиас отказывался сделать это. Однако очевидно, что финансовая сторона тоже имеет большое значение, ведь певец продал более 300 миллионов своих пластинок и стал самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. За свою жизнь Иглесиас выпустил более 80 альбомов, по его собственным словам, для него "нет ничего более важного, чем написание песен". И после его смерти, а исполнитель уже не молод - ему 76 лет, авторские права достанутся его детям, которых у знаменитого испанца теперь, с учетом Сантоса, девять.

Как сообщил адвокат новоявленного сына Фернандо Осуна, предложения о продаже прав на наследство его клиент получил от ряда специализированных компаний из США и одного частного инвестора из Британии. Правда, пока без конкретных сумм.

По словам юриста, "наследие Хулио Иглесиаса крайне сложно подсчитать, каждые три секунды в мире звучит его песня". Кроме того, он владеет недвижимостью, произведениями искусства, драгоценностями, различными активами (по данным журнала Forbes, состояние певца оценивается в 850 миллионов евро). Доля наследства Сантоса может варьироваться от 30 до 100 миллионов евро. Сейчас ему могут предложить лишь относительно небольшую сумму относительно этого богатства (5,10 или 15 миллионов).

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Напомним, в июле суд Валенсии признал Хавьера Санчеса Сантоса биологическим сыном Хулио Иглесиаса. Решение было основано среди прочего на внешнем сходстве и отказе певца пройти тест на отцовство. Адвокат исполнителя подало апелляцию.

Интересно, что судебные разбирательства по этому вопросу длятся уже почти 30 лет, первый иск мать Хавьера - Мария Эдите Сантос - подала еще в 1991 году. Она утверждает, что познакомилась с Иглесиасом в 1975 году на дискотеке, их роман продлился всего несколько дней, а через 9 месяцев на свет появился ее сын.

В мире Европа Испания
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