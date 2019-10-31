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Рубрика: В мире

Очередной японский министр ушел в отставку из-за скандала

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал в отставку из-за скандала. Его и его супругу, которая является депутатом верхней палаты парламента, обвиняют в нарушениях избирательного законодательства.

Фото: Reuters
Пожар практически полностью уничтожил японский замок Сюри

Каваи пообещал провести всестороннее внутреннее расследование, передает ТАСС. Между тем он добавил, что хоть и уходит с поста министра, но не собирается отказываться от мандата депутата нижней палаты парламента.

В японских СМИ появилась информация о том, что министр с женой в ходе своих избирательных кампаний проводили нецелевое расходование средств своего штаба: вдвое завышали выплаты персоналу кампании и вели мелкий подкуп избирателей.

В подобных правонарушениях недавно был уличен и министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара. Он также подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей.

В мире Восточная Азия Япония
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