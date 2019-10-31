Пожар практически полностью уничтожил японский замок Сюри

В японской провинции Окинава в городе Наха произошел пожар в замке Сюри, построенном 500 лет назад династией Рюкю. Он был объявлен национальным достоянием страны в 1933 году и с 2000 года находился под защитой ЮНЕСКО.

В 1944 году замок был разрушен авиаударами США. В 1986 году начались комплексные реставрационные работы по восстановлению дворца, стен, ворот, зданий, садов. В 1992 году замок вошёл в состав Окинавского государственного культурного заповедника.

Пламя практически полностью уничтожило здание. Сгорел главный зал и соседнее с ним помещение, информирует NHK. В тушении пожара принимали участие более 20 пожарных расчетов.

О пострадавших не сообщается. Ведется расследование причин трагедии.