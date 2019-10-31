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31.10.2019,  
12:00
Текст:  Николай Грищенко

Радиоэлектронная война: США признали отставание от России в сфере РЭБ

Американские войска не готовы к противостоянию с российскими системами РЭБ. Подготовка военных США к радиоэлектронной борьбе слишком проста и не отвечает современным требованиям.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

По мнению аналитика издания Breaking Defense Сидни Фридберга, американские войска забыли основные уроки ведения радиоэлектронной борьбы, а приводящиеся масштабные военные учения "нереально просты". Даже когда специалистам по радиоэлектронной борьбе позволено ставить помехи, нарушать радиосвязь и радиолокацию, из штабов поступают требования отказаться от этого. Дабы тренировки сухопутных войск, флота и авиации проходили в обычном режиме.

Фото: Сергей Степанов/РИА Новости
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"Во время учений военнослужащие держат свои мобильные телефоны включенными, выдавая свое точное местоположение. Подразделения постоянно забывают такие основы, как наличие резервных планов на случай, если их основные коммуникации будут заблокированы", - заявил на конференции АОС Electronic Warfare подполковник Гэри Лайк.

В целом, по его словам, сценарии, используемые в обучении, не соответствуют реальной угрозе, с которой войска столкнутся при встрече с серьезным противником. А планы по подготовке специалистов РЭБ "настолько нереальны, что один офицер назвал их "мусором". При этом Россия наращивает усилия в развитии систем РЭБ.

Для исправления ситуации аналитики рекомендуют Пентагону восстановить наступательные подразделения РЭБ в армии, которые были расформированы в 1990-х годах. В данный момент, по мнению издания, системы радиоэлектронной борьбы сохранились только в ВМФ и ВВС.

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