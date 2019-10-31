Радиоэлектронная война: США признали отставание от России в сфере РЭБ

Американские войска не готовы к противостоянию с российскими системами РЭБ. Подготовка военных США к радиоэлектронной борьбе слишком проста и не отвечает современным требованиям.

По мнению аналитика издания Breaking Defense Сидни Фридберга, американские войска забыли основные уроки ведения радиоэлектронной борьбы, а приводящиеся масштабные военные учения "нереально просты". Даже когда специалистам по радиоэлектронной борьбе позволено ставить помехи, нарушать радиосвязь и радиолокацию, из штабов поступают требования отказаться от этого. Дабы тренировки сухопутных войск, флота и авиации проходили в обычном режиме.

"Во время учений военнослужащие держат свои мобильные телефоны включенными, выдавая свое точное местоположение. Подразделения постоянно забывают такие основы, как наличие резервных планов на случай, если их основные коммуникации будут заблокированы", - заявил на конференции АОС Electronic Warfare подполковник Гэри Лайк.

В целом, по его словам, сценарии, используемые в обучении, не соответствуют реальной угрозе, с которой войска столкнутся при встрече с серьезным противником. А планы по подготовке специалистов РЭБ "настолько нереальны, что один офицер назвал их "мусором". При этом Россия наращивает усилия в развитии систем РЭБ.

Для исправления ситуации аналитики рекомендуют Пентагону восстановить наступательные подразделения РЭБ в армии, которые были расформированы в 1990-х годах. В данный момент, по мнению издания, системы радиоэлектронной борьбы сохранились только в ВМФ и ВВС.