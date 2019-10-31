Начальника колонии в Костроме задержали за взятку в миллион рублей

В Костромской области полиция и ОМОН Росгвардии задержали начальника колонии за получение взятки размером более миллиона рублей.

Руководителя исправительной колонии №2 в Костроме сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали совместно с оперативниками отдела собственной безопасности ФСИН России.

По данным следствия, представители регионального управления ФСИН, где несколько дней назад сменился руководитель, ничего не знали о проведении спецоперации. По версии силовиков, с предложением о взятке в 1,1 миллиона рублей к начальнику колонии общего режима обратился бывший заключенный. В обмен на деньги силовик пообещал смягчить условия содержания одному из отбывающих наказание и подать ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

- Кроме того, он способствовал сбыту осужденным запрещенных к передаче продуктов питания, мобильных телефонов и комплектующих к ним, - рассказали в полиции.

В качестве оплаты за "услуги" силовик получил на свой счет в банке крупную сумму денег, а также дорогостоящие гаджеты: мобильный телефон и смарт-часы.

- Общая сумма взятки составила 587 тысяч рублей. Остальную сумму злоумышленник должен был получить после выполнения всех достигнутых договоренностей, - пояснили в УМВД. После задержания начальника колонии у подозреваемого во время обысков изъяли часть вещей, полученных им в качестве подарков, а также документы, компьютеры и носители информации.

Как уточнили в региональном СУ СКР, по факту получения взятки в особо крупном размере за незаконные действия в СК возбудили уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ. Если вину подозреваемого докажут в суде, он сам может попасть в тюрьму на 15 лет.

Сейчас подозреваемый находится в ИВС. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании начальнику колонии меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 15:00 31 октября.