Найдено недостающее звено "Мира Юрского периода"

Американские исследователи Брайан Смолл и Джеффри Марц описали ранее неизвестное науке доисторическое существо, которое обитало на территории современного штата Колорадо около 200 миллионов лет назад и являлось родственником динозавров.

Исследование опубликовано в журнале PeerJ, а коротко на портале Phys.org его описывает Майк Эмери из Университета Хьюстон-Даунтаун. Ученые считают, что открытый ими вид вполне мог бы быть представлен в киносерии "Мир Юрского периода". Ведь именно в тот период времени обитало найденное существо.

Однако создатели фильма даже не знали о нем, поскольку окаменелые останки хоть и были найдены около 20 лет назад, но идентифицировали их только сейчас. Исследователи считают, что это был родственник динозавров, травоядная рептилия, которая уступала им в размерах.

На сегодняшний день это самый древний известный родственник динозавров из тех, которые были найдены в Колорадо. Новый вид получил название Kwanasaurus williamparkeri в честь палеонтолога Уильяма Паркера. Окаменелые останки были найдены в местечке Игл-Бейзин к западу от Денвера.

Kwanasaurus ринесен к группе силезавридов - семейству вымерших триасовых пресмыкающихся, у которых были зубы, идеально подходящие для поедания растений.

"У большинства ранних динозавров и их родственников были зубы, пригодные для употребления в пищу мяса, - говорит Джеффри Марц. - Найденное нами животное интересно тем, что оно являются очень ранним родственником динозавров с зубами, используемыми только для поедания растений. Их зубы были очень похожи на зубы современных пресмыкающихся, питающихся растениями, включая игуан".

По его мнению, открытие нового вида предполагает, что в триасовый период проходила параллельная эволюция, поскольку зубы и челюсти Kwanasaurus очень похожи на зубы и челюсти травоядных динозавров.

Самые крупные особи вновь открытого вида, по словам Марца, были размером примерно со среднюю собаку. Их длина не превышала 1,5 метра, причем половину этой длины составлял хвост.

Ученые отмечают, что эти доисторические существа обладали очень мощными челюстями, а их морда напоминала клюв.