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31.10.2019 11:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Столичный архив рассказал о необычных документах

Текст: Сергей Жуков
Фото: Главархив Москвы Фото: Главархив Москвы
Фото: Главархив Москвы

Сотрудникам Главархива Москвы, работая с фондом хрустального завода имени Калинина, удалось найти необычные исторические документы. Об этом сообщает портал mos.ru.

Фото: Пресс-служба "Галс Девелопмент"
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В 40-х годах прошлого века предприятие выпускало парфюмерно-косметическую продукцию и флаконы для нее. Производство из-за войны не останавливалось, но пришлось сильно экономить. Поэтому некоторые документы приходилось печатать на обертках. Сотрудники архива, например, нашли распоряжения на тисненой бумаге с цветными рисунками и золочением, в которую упаковывали духи "Магнолия сухумская", мыло "20 лет интернационалу" и пудру "Китайский папоротник".

Документы датированы 1942 годом. Как сообщили в Главархиве, они неплохо сохранились: текст хорошо читается, а бумага почти не выцвела.

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