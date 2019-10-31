Столичный архив рассказал о необычных документах

Сотрудникам Главархива Москвы, работая с фондом хрустального завода имени Калинина, удалось найти необычные исторические документы. Об этом сообщает портал mos.ru.

В 40-х годах прошлого века предприятие выпускало парфюмерно-косметическую продукцию и флаконы для нее. Производство из-за войны не останавливалось, но пришлось сильно экономить. Поэтому некоторые документы приходилось печатать на обертках. Сотрудники архива, например, нашли распоряжения на тисненой бумаге с цветными рисунками и золочением, в которую упаковывали духи "Магнолия сухумская", мыло "20 лет интернационалу" и пудру "Китайский папоротник".

Документы датированы 1942 годом. Как сообщили в Главархиве, они неплохо сохранились: текст хорошо читается, а бумага почти не выцвела.