В "Моей карьере" пройдет фестиваль развивающих игр

В центре занятости "Моя карьера" 7 ноября пройдет фестиваль деловых игр "Дело моей мечты: работа или бизнес". Об этом сообщает портал mos.ru.

Фестиваль поможет москвичам устроиться на желаемую работу или открыть собственное дело. Здесь же горожане познакомятся с азами финансовой грамотности и тайм-менеджмента, а главное - научатся правильно подавать себя на собеседовании. Организаторы ждут молодежь, мам и людей предпенсионного и пенсионного возраста. Зарегистрироваться на бесплатные мероприятия можно на сайте mycareer.moscow.

Фестиваль деловых игр пройдет уже в четвертый раз. Впервые он состоялся в апреле этого года, а потом его провели еще дважды: в июне и сентябре.