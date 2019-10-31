В Москву вернется октябрьское тепло

На следующей неделе в столичный регион вернется теплая октябрьская погода, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Октябрьское тепло действительно вернется в Москву. Уже 5 ноября столбики термометров покажут днем около 10 градусов тепла. Ночные температуры тоже будут положительными - в районе 5-6 градусов тепла", - рассказала Позднякова.

По словам синоптика, такая теплая погода не свойственна этому времени года и характерна скорее для середины октября. При этом выпавший в Москве снег растает в ближайшее время. Тем не менее, называть грядущее потепление бабьим летом будет некорректно.

"У нас и в декабре температура иногда повышается до таких значений. Мы же не говорим в этом случае, что это бабье лето", - отметила Позднякова.