Новости

В Москву вернется октябрьское тепло 13:21
В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус 13:17
Пьяный волгоградец убил жену и тещу 13:15
Стало известно о радиационном фоне в Приморье после запуска ракет в КНДР 13:13
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 13:09
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие 13:07
"Роскосмос" изготовит еще два "Союза" из-за проблем с кораблями США 13:02
Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить 13:01
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети 13:00
Видео: Китайские конкуренты Toyota Highlander едут в Россию 13:00
Минобразования Коми подключилось к проверке смерти ребенка в детсаду 12:58
Лукашенко сменил руководство СК в областях и Минске 12:54
В янтаре обнаружена птица с зубами возрастом 100 миллионов лет 12:50
Жительница Волгограда бросила новорожденного ребенка на улице 12:47
Врачи рассказали, можно ли обрабатывать раны водкой 12:45
В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей 12:41
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов 12:39
В Тюмени разработали уникальный "зрачок" для жидких линз 12:23
В Перми полиция сняла с поезда сбежавшую из Тюмени девочку 12:12
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра 12:09
Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2" 12:08
Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москву вернется октябрьское тепло

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

На следующей неделе в столичный регион вернется теплая октябрьская погода, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Октябрьское тепло действительно вернется в Москву. Уже 5 ноября столбики термометров покажут днем около 10 градусов тепла. Ночные температуры тоже будут положительными - в районе 5-6 градусов тепла", - рассказала Позднякова.

Фото: iStock
Ветеринары рассказали, каким собакам нужна в холода одежда

По словам синоптика, такая теплая погода не свойственна этому времени года и характерна скорее для середины октября. При этом выпавший в Москве снег растает в ближайшее время. Тем не менее, называть грядущее потепление бабьим летом будет некорректно.

"У нас и в декабре температура иногда повышается до таких значений. Мы же не говорим в этом случае, что это бабье лето", - отметила Позднякова.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
МО РФ опровергло подлинность видео с издевательствами над Шамсутдиновым
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети