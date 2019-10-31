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31.10.2019 11:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ВШЭ в шестой раз представила рейтинг инновационного развития регионов

Текст: Алена Баталова

НИУ ВШЭ представил шестой по счету выпуск рейтинга инновационного развития регионов. Кроме самого рейтинга и инновационных профилей субъектов РФ, ученые представили новые показатели, демонстрирующие, насколько в регионе развит механизм стимулирования экспорта, как регион продвигается по ряду нацпроектов и каковы там масштабы цифровизации.

- В прошлом году мы не стали делать рейтинг, - отметил первый проректор ВШЭ, директор Института статистических исследований и экономики знаний Леонид Гохберг, - поскольку считали необходимым пересмотреть подходы, сфокусироваться на ключевых целях государственной политики и отразить новые тренды, появившиеся в последние пару лет.

На первом месте нового сводного рейтинга инновационного развития 2019 года находится Москва, на втором - Республика Татарстан, на третьем - Санкт Петербург.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Кроме того, в десятку в порядке убывания попали Томская область, Нижегородская область, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, Челябинская область и Калужская область.

Лидером предыдущего рейтинга, выпущенного в 2017 году, была Республика Татарстан, Москва была на втором месте, Санкт-Петербург - на третьем, также в десятку входили Нижегородская область, Республика Башкортостан, Калужская область, Чувашская республика, Республика Мордовия, Томская область и Красноярский край.

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