Знаменитая румынская певица бесследно исчезла в Москве

Румынская певица Елена Апостоляну, выступающая под псевдонимом INNA, перестала выходить на связь после заселения в одной из московских гостиниц. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Апостоляну прилетела в Москву из Бухареста в прошлую субботу и поселилась в одной из городских гостиниц. Вскоре ей предстояло отправиться в Санкт-Петербург, но женщина перестала выходить на связь. Тревогу первым забил ее знакомый из северной столицы, который и обратился с заявлением в полицию, где организовали проверку по факту обращения.

При этом пропала не только сама певица, но и ее группа сопровождения: охранник-водитель, психолог-косметолог, а также еще один музыкант, рассказал агентству на условиях анонимности знакомый певицы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве "РГ" сообщили, что пока не располагают такой информацией.