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31.10.2019 03:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке завели дело о смерти младенца в самолете

Текст: Юлия Гарднер

Следственные органы СУ СК РФ по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти трехмесячного младенца на борту самолета. Оно расследуется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за клинической смерти пассажира

Трагедия произошла 9 октября. Мальчик скончался по пути из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Малыш родился недоношенным, с пороком сердца. Требовалась срочная операция, которую решили провести Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Ребенка в сопровождении врачей повезли с Камчатки обычным пассажирским рейсом. По пути у него случилось три сердечных приступа, последний из которых стал фатальным. По словам матери ребенка, кончились лекарства и кислород. Принесенный стюардессами большой баллон кислорода не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки мальчик умер.

В минздраве Камчатского края утверждают, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно. Сейчас там проводят собственную служебную проверку.

"По уголовному делу изъята медицинская документация, для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский ДФО Хабаровский край Хабаровск
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