В Мордовии за 5 лет рекультивируют 80 гектаров свалок

В рамках нацпроекта "Экология" в Мордовии за пять лет будет рекультивировано около 80 гектаров свалок и мусорных полигонов.

Региональным проектом "Чистая страна" предусмотрена масштабная "зачистка" несанкционированных свалок в пяти районах республики. Это свалка твердых коммунальных отходов в райцентрах Зубова Поляна площадью 14,9 гектара, Ельники (семь гектаров), Атюрьево (четыре гектара), Ковылкино и Темникове (3,8 и 2,46 гектара соответственно).

Кроме того, будет проведена рекультивация выведенного из эксплуатации полигона по захоронению твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов на территории городского округа Саранск. Площадь объекта - 49,69 гектара.

Всего на эти цели будет направлено 1514,22 миллиона рублей.