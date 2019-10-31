В Новосибирске объявили в розыск виновника смертельного ДТП

Полиция объявила в розыск водителя, скрывшегося с места ДТП под Новосибирском. Как рассказали в областном ГУ МВД, виновник аварии, в результате которой погиб велосипедист, предположительно, управлял машиной ВАЗ-2107 зеленого цвета.

Он ехал из Новосибирска в сторону поселка Ордынское по трассе К-17Р и на 49-м километре совершил наезд на тридцатилетнего велосипедиста. После удара двухколесное транспортное средство разлетелось на две части. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. Очевидцев ДТП и всех, кому что-либо известно о местонахождении "Жигулей" и владельца авто просят сообщить в полицию по номеру 220-70-77 или 102.

Предположительно, автомобиль получил незначительные повреждения решетки радиатора и ветровика на боковом стекле. На месте аварии остались пластиковый ветрозабор с капота, желтый повторитель, устанавливаемый на крыле, и декоративный пластмассовый колпак колеса с надписью "А1" в центре.