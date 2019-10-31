В России резко вырос спрос на металлоискатели

По итогам трех кварталов 2019 года отмечен повышенный интерес россиян к металлоискателям. Спрос на эти устройства вырос в разы. В рейтинге поисковых запросов они поднялись с 99 на 55 место, обогнав, например, мангалы и гироскутеры, пишет РИА Новости.

Сокровища чаще всего искали в сибирских лесах. Максимальный рост интереса был зафиксирован в крупнейших городах Западной Сибири: в Барнауле - на 258 процентов и в Тюмени - на 224 процента.

Что же касается цены, самые дорогие металлоискатели продавались в Санкт-Петербурге - там их стоимость доходила до 28 тысяч рублей. На втором месте - Воронеж (26 тысяч). Самые низкие цены на устройства - в Ульяновске (7 тысяч рублей) и Тюмени (8,9 тысячи).

Отметим, что не все могут позволить себе покупку металлоискателей. Большим спросом пользуется и аренда этих устройств.