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31.10.2019 09:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан третий подозреваемый в рэкете на новосибирском рынке

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Очередной подозреваемый в вымогательствах на рынке в Левобережной части Новосибирска задержан на вокзале Иркутска. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, скрывающийся от полиции уроженец Средней Азии намеревался отправиться в Читу.

Фото: iStock
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Напомним, в начале октября неподалеку от продуктового рынка на окраине Новосибирска произошел массовый конфликт между торговцами и группой вооруженных людей, которые, как считают правоохранители, вымогали у продавцов деньги. По предварительной информации, поборы продолжались не один год, взамен работники рынка якобы получали некие юридические услуги и собственно право торговли. Сами торговцы заявляли, что с них собирают "дань" представители ОПГ.

Спустя несколько дней полицейские задержали предполагаемого организатора группы, 31-летнего неоднократно судимого новосибирца, а также его 29-летнего подельника. Позже новосибирская полиция вышла на след еще одного вероятного участника банды рэкетиров - 36-летний мужчина скрывался в Иркутской области. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве и вымогательстве, он взят под стражу.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают, были ли задержанные причастны к другим преступлениям и кто еще входил в криминальную организацию.

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