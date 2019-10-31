Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2"

Новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота.

Таким образом, завершено полное перевооружение полка с комплексов войсковой ПВО "Тор" на новые ЗРК, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Комплексы "Тор-М2" прибыли в Калининградскую область после учений с боевой стрельбой, которые прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Там зенитчики Балтийского флота осваивали новое вооружение на практике. До этого они прошли переподготовку для работы на новых комплексах в учебном центре Ейска.

На полигоне военнослужащие освоили заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей. Выполнив пуски ракет, они успешно уничтожили несколько скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", которые запускались с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах.

Справка "РГ"

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс. Его основное предназначение - противовоздушная оборона сухопутных войск и объектов на уровне дивизионного звена. Держать такую оборону "Тор-М2" может в районах сосредоточения войск, во время ведения боевых действий и на марше, обеспечивая защиту узлов связи и командных пунктов, мостов, аэродромов, радиотехнических средств и других объектов. ЗРК обеспечивает защиту от самолетов, вертолетов, радиоуправляемых ракет, корректируемых и планирующих авиационных бомб, БЛА и других элементов современного высокоточного оружия.