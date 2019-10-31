Минобразования Коми подключилось к проверке смерти ребенка в детсаду

В городе Ухте Республики Коми организована проверка по факту смерти ребенка в детском саду во время тихого часа. К ней подключились и специалисты регионального министерства образования, науки и молодежной политики, сообщили "РГ" в Минобразования.

"РГ" уже писала о том, что 30 октября в детском дошкольном учреждении Ухты во время послеобеденного сна умер пятилетний ребенок. Следком инициировал проверку.

О причинах смерти сообщат после проведения необходимых специальных судебно-медицинских экспертиз. Но уже известно, что ЧП произошло в детском саду № 11.