На месте бывших лагерей военнопленных в Норвегии появятся памятники

Чтобы возвратить из небытия имена погибших в Норвегии во время Великой Отечественной войны имена советских пленных, будет создана общественная аналитическая группа с участием представителей России, Финляндии и Норвегии. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил Михаил Орешета, один из основателей поискового движения Мурманской области, историк, писатель и краевед.

Более 13 тысяч бойцов Красной Армии, взятых в плен во время боев, погибло в немецких лагерях в Норвегии, при этом увековечена память не более 3 тысяч. О необходимости увековечить память остальных заявили глава МИД России Сергей Лавров и король Норвегии Харальд V во время празднования 75-летия Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой в 1944 году были освобождены от немецких войск Кольский полуостров и норвежская губерния Восточный Финнмарк.

- В Северной Норвегии насчитывалось около 240 захоронений наших бойцов, - пояснил он. - Но в 1951 году, во время "холодной войны", в одностороннем порядке и вопреки всем протестам Советского Союза, норвежские власти с помощью армии в одну ночь эксгумировали их останки, погрузили в мешки и перевезли их на остров Хютте в южной части страны. Кроме того, были взорваны памятники, которые строили сами пленные.

Сегодня отношения между Россией и Норвегией стали в полной мере добрососедскими, что позволяет ликвидировать многие "белые пятна" в истории Великой Отечественной войны в Заполярье и боев за Северную Норвегию и исправить ошибки прошлого. По словам писателя, могилы советских воинов на острове Хютте сегодня облагорожены, за ними ведется должный уход, норвежцы с большим почтением относятся к их памяти. Но эта работа требует продолжения. Предполагается установить на местах бывших лагерей в Норвегии мемориалы с памятными досками, на которых будут перечислены имена всех погибших пленных. Этой работой и намерена заняться аналитическая группа.

Совсем недавно в норвежском приграничном городе Киркенесе завершились торжества, посвященные освобождению Восточного Финнмарка от нацистов. Одновременно 75-летие Петсамо-Киркенесской операции широко отмечалось и в Мурманской области. Спонсорами праздника стали Кольская горно-металлургическая компания и Мурманский морской торговый порт. Во время торжеств были реконструированы некоторые сражения, ставшие ключевыми в битве за Советское Заполярье. Например, группа поисковиков повторила путь отрядов лейтенанта Виктора Леонова и капитана Ивана Барченко-Емельянова на мыс Крестовый - более 30 километров по скалам и пропастям гористого берега Баренцева моря. Взятие Крестового позволило советским войскам 13 октября 1944 года отбить у немцев порт Лиинахамари - древнейшее русское поселение, которое после этого вновь вернулось в состав России.

- Потом была прекрасная реконструкция боя за Лиинахамари, с катерами, высадкой десанта и стрельбой, - рассказал Михаил Орешета, который был главным организатором реконструкции. - В ней участвовал военно-исторический клуб "Заполярный рубеж". Все было по-настоящему, "бойцы" выпрыгивали с катеров в ледяную воду с пулеметами "Максим". Это оружие весит более 60 килограммов!

Увековечение памяти погибших всегда было сложным и болезненным вопросом, подчеркнул он. Сегодня поисковики вынуждены работать на голом энтузиазме, за свои средства и оказываемую время от времени спонсорскую поддержку. Как отметили в администрации Мурманской области, региональные власти намерены решить вопрос с поддержкой поискового движения в Заполярье.