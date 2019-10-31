На месте бывших лагерей военнопленных в Норвегии появятся памятники

Новости

В НАО открылась линия психологической помощи после убийства ребенка 19:31
Крымский сенатор счел словоблудием призыв НАТО вернуть полуостров 19:12
Моралес назвал Путина братом 19:11
Подводный крейсер "Князь Владимир" выполнил торпедные стрельбы 19:11
Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника 19:01
Кинокомпания из Южной Кореи снимет фильм о Сочи 18:52
На Кубе пройдут дни Санкт-Петербурга 18:44
Volkswagen увеличит экспорт автомобилей, сделанных в России 18:34
Почему у кроссоверов нет будущего 18:30
Видео: В Одессе сносят барельеф маршалу Жукову 18:19
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка 18:08
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву 18:01
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся 18:00
Знак "Шипы": клеить или не клеить? 18:00
Эксперты: Проект нового бюджета отвечает интересам всех москвичей 17:56
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе 17:49
В НАО после убийства ребенка проверят все детские учреждения 17:48
Комиссара Совета Европы удручает языковая политика в странах Балтии 17:47
Путин анекдотом отреагировал на вопрос о медицинских госзакупках 17:43
В Петербурге волонтеры трое суток спасали чилийскую белку 17:39
Начальника костромской колонии взяли под стражу за взятку 17:35
Названы причины обрушения рынка интернет-пиратства 17:33
Трамп заявил о подписании части торговой сделки с Китаем 17:28
Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября 17:28
Hyundai начал продажи обновленного Solaris 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
31.10.2019 19:17
Проект: В регионах

На месте бывших лагерей военнопленных в Норвегии появятся памятники

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Чтобы возвратить из небытия имена погибших в Норвегии во время Великой Отечественной войны имена советских пленных, будет создана общественная аналитическая группа с участием представителей России, Финляндии и Норвегии. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил Михаил Орешета, один из основателей поискового движения Мурманской области, историк, писатель и краевед.
Фото: Военно-исторический клуб "Заполярный рубеж" Фото: Военно-исторический клуб "Заполярный рубеж"
Фото: Военно-исторический клуб "Заполярный рубеж"

Более 13 тысяч бойцов Красной Армии, взятых в плен во время боев, погибло в немецких лагерях в Норвегии, при этом увековечена память не более 3 тысяч. О необходимости увековечить память остальных заявили глава МИД России Сергей Лавров и король Норвегии Харальд V во время празднования 75-летия Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой в 1944 году были освобождены от немецких войск Кольский полуостров и норвежская губерния Восточный Финнмарк.

- В Северной Норвегии насчитывалось около 240 захоронений наших бойцов, - пояснил он. - Но в 1951 году, во время "холодной войны", в одностороннем порядке и вопреки всем протестам Советского Союза, норвежские власти с помощью армии в одну ночь эксгумировали их останки, погрузили в мешки и перевезли их на остров Хютте в южной части страны. Кроме того, были взорваны памятники, которые строили сами пленные.

Сегодня отношения между Россией и Норвегией стали в полной мере добрососедскими, что позволяет ликвидировать многие "белые пятна" в истории Великой Отечественной войны в Заполярье и боев за Северную Норвегию и исправить ошибки прошлого. По словам писателя, могилы советских воинов на острове Хютте сегодня облагорожены, за ними ведется должный уход, норвежцы с большим почтением относятся к их памяти. Но эта работа требует продолжения. Предполагается установить на местах бывших лагерей в Норвегии мемориалы с памятными досками, на которых будут перечислены имена всех погибших пленных. Этой работой и намерена заняться аналитическая группа.

Совсем недавно в норвежском приграничном городе Киркенесе завершились торжества, посвященные освобождению Восточного Финнмарка от нацистов. Одновременно 75-летие Петсамо-Киркенесской операции широко отмечалось и в Мурманской области. Спонсорами праздника стали Кольская горно-металлургическая компания и Мурманский морской торговый порт. Во время торжеств были реконструированы некоторые сражения, ставшие ключевыми в битве за Советское Заполярье. Например, группа поисковиков повторила путь отрядов лейтенанта Виктора Леонова и капитана Ивана Барченко-Емельянова на мыс Крестовый - более 30 километров по скалам и пропастям гористого берега Баренцева моря. Взятие Крестового позволило советским войскам 13 октября 1944 года отбить у немцев порт Лиинахамари - древнейшее русское поселение, которое после этого вновь вернулось в состав России.

- Потом была прекрасная реконструкция боя за Лиинахамари, с катерами, высадкой десанта и стрельбой, - рассказал Михаил Орешета, который был главным организатором реконструкции. - В ней участвовал военно-исторический клуб "Заполярный рубеж". Все было по-настоящему, "бойцы" выпрыгивали с катеров в ледяную воду с пулеметами "Максим". Это оружие весит более 60 килограммов!

Увековечение памяти погибших всегда было сложным и болезненным вопросом, подчеркнул он. Сегодня поисковики вынуждены работать на голом энтузиазме, за свои средства и оказываемую время от времени спонсорскую поддержку. Как отметили в администрации Мурманской области, региональные власти намерены решить вопрос с поддержкой поискового движения в Заполярье.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Палата представителей конгресса США поддержала процедуру импичмента Трампа
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву
Володин рассказал, как граждан защитят от мошенников на рынке жилья
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе
Видео "издевательств" в Забайкалье оказалось снято в колонии 7 лет назад