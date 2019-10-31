В Вологодской области наказали водителя, съевшего свои права

Мировой судья Вологодской области в Череповце вынес постановление о привлечении к административной ответственности мужчины, который пытался съесть свои автомобильные права. Его лишили их на полтора года, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В начале августа нынешнего года в районе одного часа ночи полицейские остановили автомобиль, которым управлял мужчина с видимыми признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В патрульной машине молодой человек попытался съесть свои пластиковые права. Этот факт зафиксировал видеорегистратор. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, но подписывать его он отказался.

Мировой судья назначил правонарушителю наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тысяч рублей и лишил его права управлять автомобилем на полтора года.

Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.